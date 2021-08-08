Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 08:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Balıkesir Valiliği, Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığını duyurdu.
Saat 04.40 sıralarında meydana gelen kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir Son Dakika Trafik Kazası
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