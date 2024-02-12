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Türkiye
AA 12.02.2024 09:55

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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