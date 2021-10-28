Marmara ilçesi Okullar Mahallesi Hükümet Caddesi’ndeki 4 katlı binanın Erdem İlban’a ait çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, binada yaşayanların dışarı çıkabildiğini ancak İlban’ın ise evde olduğunu belirledi.

İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan ekipler, İlban’ı balkondan yan binanın çatısına çıkardı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen İlban, ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.