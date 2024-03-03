Balıkesir'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Emin Er idaresindeki tır, İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe bölümündeki Kurudere mevkisinde, Tayfun Daran yönetimindeki koyun yüklü kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Daran'ın aracı yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
30 koyun telef oldu
Kazada, kamyonun altında kalan 30 koyun telef olurken, sürücüler ile Emin Er'in eşi Serap Er yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serap Er, kurtarılamadı.
Kamyondaki yaklaşık 70 koyun ise gelen bir başka kamyona yüklendi.