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Türkiye
AA 03.03.2024 09:41

Balıkesir'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde kamyon tıra çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, sulama kanalına devrilen kamyondaki 100 koyundan 30'u telef oldu.

Balıkesir'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Emin Er idaresindeki tır, İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe bölümündeki Kurudere mevkisinde, Tayfun Daran yönetimindeki koyun yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Daran'ın aracı yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

30 koyun telef oldu

Kazada, kamyonun altında kalan 30 koyun telef olurken, sürücüler ile Emin Er'in eşi Serap Er yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serap Er, kurtarılamadı.

Kamyondaki yaklaşık 70 koyun ise gelen bir başka kamyona yüklendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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