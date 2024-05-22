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Türkiye
AA 22.05.2024 17:29

Balıkesir'de motokuryenin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan" hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Balıkesir'de motokuryenin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda 11 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanık E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanığın yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talep edildi.

Mahkemenin iddianameyi değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Olay

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı

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