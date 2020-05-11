Haber Giriş: Kaynak: DHA
Balıkesir'de kısıtlamaya uymayan sürücülere 200 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bin 860 araç denetlenirken, 24 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 200 bin 386 TL ceza kesildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 9-10 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı.
1860 aracın denetlendiği uygulamada 24 araç trafikten men edildi, 398 araç sürücüsüne de 200 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 2 gün boyunca il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 387 vatandaşa da 392 ile 3 bin 182 TL arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.
Etiketler: para cezası koronavirüs önlemleri covid-19 balıkesirSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:38
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