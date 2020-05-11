Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 9-10 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı.

1860 aracın denetlendiği uygulamada 24 araç trafikten men edildi, 398 araç sürücüsüne de 200 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 gün boyunca il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 387 vatandaşa da 392 ile 3 bin 182 TL arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.