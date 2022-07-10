Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 09:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de göle dönen yolda mahsur kalan yaşlı kadını sırtına aldı
Balıkesir'de gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bir kişi, göle dönen caddeden karşıya geçmeye çalışırken zorlanan yaşlı kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.
Balıkesir’de dün akşam saatlerinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.
Gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Balıkesir Adliyesi civarındaki sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bir yolcu otobüsü arıza nedeniyle, yolda mahsur kalırken, vatandaşlardan biri, yaşlı bir kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, su altında kalan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
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