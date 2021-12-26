Bigadiç ilçesi Kuyu Mahallesi'nde 60 yaşındaki Vesile Bilgiç'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşular, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evden çıkamayan Vesile Bilgiç'in oğlu 41 yaşındaki Mustafa Bilgiç, yaşamını yitirdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Vesile Bilgiç, hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mustafa Bilgiç'in cansız bedeni, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.