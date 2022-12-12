Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de ev yangını 1 can aldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kerpiç evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kırsal Ekşidere Mahallesi'nde Sabriye Gezgin'in (89) yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden komşuları tarafından evden çıkarılan ve dumandan etkilenen Gezgin, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezgin, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
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