Kırsal Ekşidere Mahallesi'nde Sabriye Gezgin'in (89) yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden komşuları tarafından evden çıkarılan ve dumandan etkilenen Gezgin, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezgin, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.