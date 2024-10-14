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Türkiye
AA 14.10.2024 02:19

Balıkesir'de damat dehşet saçtı: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü. Murat Ö, olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'de damat dehşet saçtı: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde sinir krizi geçiren Murat Ö'nün, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırdığı belirtildi.

Murat Ö'nün baldızı Gülçin Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan kayınvalide Sevim Kaya'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Şüphelinin eşi Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Murat Ö'nün gözaltına alındığı öğrenildi.

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