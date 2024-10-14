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Türkiye
AA 14.10.2024 01:36

Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken sıkışan bir yolcu için itfaiye ekipleri uzun süre kurtarma çalışması yaptı.

Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden, İ.D. idaresindeki otomobil, Bolu Dağı geçişi 1. viyadükte kontrolden çıkarak önündeki T.B. yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İ.D. ve aynı araçta bulunan G.D, T.U.D. ve F.E. yaralandı.

Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede kısa süre aksayan ulaşım, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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