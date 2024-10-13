Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.10.2024 20:43

Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşında hayata veda etti

Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşında hayata veda etti

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde ikamet eden  6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu ifade etmişti.

2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Arzu Sınıroğlu, 117 yıllık ömrüne tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde veda etti.

Cenazesi ise doğduğu köy olan Elmalı'da toprağa verildi. 

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Hatay'da deprem hasarlı evin balkonu çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
01:33
Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı: 4 ölü, 58 yaralı
00:48
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde yangın
00:31
İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun
00:08
Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
01:44
Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun vurulması sonucu 22 kişi öldü
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
FOTO FOKUS
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ