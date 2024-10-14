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Türkiye
AA 14.10.2024 01:55

İstanbul'da taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bulvar bir süre trafiğe kapandı.

İstanbul'da taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, M.G. idaresindeki taksi ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Taksideki şoför dahil 7 kişi ile otomobildeki 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvarda, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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