Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Ovaköy Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, mahallede ayrıca çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için bugün saat 18.00'den itibaren karantina kararı alındığı aktarıldı.

Ovaköy'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.