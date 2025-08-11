Açık 20.4ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 11.08.2025 02:14

Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 04,00'te 4,1 büyüklüğünde deprem 

 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Deprem
