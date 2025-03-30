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Türkiye
AA 30.03.2025 17:25

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Harun S. kontrolündeki otomobil, Tuncay K. yönetimindeki otomobil, Ruşen Talha Ç. idaresindeki otomobil ve Osman G. idaresindeki otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Ruşen Talha Ç'nin kontrolündeki araçta bulunan Güllü Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçtaki Esma S. de kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırılan 9 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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