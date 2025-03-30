Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Harun S. kontrolündeki otomobil, Tuncay K. yönetimindeki otomobil, Ruşen Talha Ç. idaresindeki otomobil ve Osman G. idaresindeki otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Ruşen Talha Ç'nin kontrolündeki araçta bulunan Güllü Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aynı araçtaki Esma S. de kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırılan 9 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.