Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıkesir’de Savaştepe ve Dursunbey ilçelerinde orman yangınları çıktı. Dursunbey ilçesindeki yangın söndürüldü. Savaştepe’de söndürme çalışmaları sürüyor. Savaştepe Kölederesi Mahallesi tedbiren boşaltıldı.https://t.co/OtPigGZlyI pic.twitter.com/QZjN8E5UYA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Kırsal Doğancılar Mahallesi ile Gökçedağ Mahallesi arasındaki Bağlararkası mevkisinde, "Alfa Kulesi"nden fark edilen duman üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale etti. Köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Denizli'deki orman yangınına da müdahale sürüyor

Tavas ilçesi Pınarlık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.