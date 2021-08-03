Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını rüzgarın da şiddetini artırmasıyla Çökertme ile Türkevler arasındaki siteler bölgesine ulaştı

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.

Milas Ören Mahallesi'nde alevlerin ulaştığı bir sitede bazı yazlıklar alevlere teslim oldu.

Milas'ta alevlerin tehdit ettiği siteler bölgesi tamamen boşaltıldı. Ekipler, alevler siteler bölgesine ulaşmasın diye canla başla çalışıyor. pic.twitter.com/7qKCLdEGPo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Yangının etkisini gösterdiği siteler bölgesi daha önce de tahliye edilmişti.

Ormanlık alanda yükselen alevlere ekiplerin müdahalesi sürerken, evlere yaklaşan yangınlarda kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bazı mahalleler tahliye edildi, vatandaşlar güvenli bölgelere alındı

Bölgede 42 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve rüzgarın şiddetini artırması alevlerin yayılmasına neden olurken, ekipler hem havadan helikopterle hem de karadan topraklama çalışmalarıyla yangını söndürmeye çalışıyor.

Milas'ta Bozalan, Fesleğen Gökbel ve Türkevler bölgeleri; Bodrum'da da Mazı, Gökpınar, Armutçuk ve Çamlıca mahallelerinden tahliye edilen vatandaşlar, güvenli noktaya alındı.

Havadan yapılan müdahalelere topraklama çalışmalarıyla da destek olunuyor.

Yangının olduğu bölgelerde iş makinalarıyla emniyet şeritleri oluşturuluyor ve alevlerin gideceği noktaların önü kesiliyor.

Alevlerin evlelere ulaşmaması için ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor.