Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yangına karşı havadan ve karadan denetim
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.
Tekirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine yakın mesafedeki Kazak Gölü mesire alanında bulunan vatandaşları, ormanlık alanda mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyardı.
Araçlardan anons yapan ekipler, vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.
Ekipler, bölgede drone ile havadan da denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin, özellikle sıcak havalar bitene kadar devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Denetim Orman Yangını Tekirdağ Yangın
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