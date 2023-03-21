Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 116 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik takibin ardından Balıkesir'in yanı sıra 21 ilde zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda 103 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 8 şüphelinin halen başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edilirken diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılan zanlıların söz konusu ülkelerdeki 400 kişiyi 774 bin 549 avro ve 38 bin 160 dolar dolandırdığı belirlendi.