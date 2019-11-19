Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 3'ü muvazzaf, 5'i görevden uzaklaştırılmış, 1'i meslekten ihraç edilmiş, 1'i de emekli olmak üzere 10 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3 zanlının astsubay olduğu, diğerlerinin ise daha önce 1'inin yüzbaşı, 6'sının astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şüphelilerden 9'u, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Yalova, İstanbul ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ekiplerin hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma da sürüyor.

Kaynak: AA