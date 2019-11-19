Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Biret ve Emsal Harman çifti, 5 kez evlat acısı yaşadı hem de aynı hastalık nedeniyle...

5 çocuğunu ikişer yıl arayla akciğer yetmezliği kanserinden kaybeden çiftin çocukları Ömer Faruk Harman da bu hastalığa yakalandı. Bir süredir İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören Ömer'in hastalığını yenebilmesi için steril bir ortamda yaşaması gerekiyor.

İnşaatlarda gündelik olarak çalıştığını söyleyen baba Biret Harman, 6'ncı kez evlat acısı yaşamamak için yardım bekliyor.

''Aileme bakabilmek için inşaatlarda çalışıyorum. Hem çalışıyorum hem de hasta olan oğluma bakmaya çalışıyorum. Onun bu hastalıkla mücadele vermesi için temiz bir eve ihtiyacı var. Hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz.''

[Fotoğraf: DHA]

''Ben iyileşip okula gitmek istiyorum"

Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Harman, şunları söyledi:

''10 çocuğum dünyaya geldi. 5 çocuğum ikişer yıl aralıklarla akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. 9 yaşındaki oğlum Ömer Faruk Harman da aynı hastalığa yakalandı. Gezmediğimiz hastane kalmadı. Tedavisi için şu an oturduğumuz ev uygun değil. Devletimizden bir ev istiyoruz. Gece uyurken Ömer’in küçük dili boğazına kaçıyor ve nefes alamıyor. Bu yüzden nöbet tutuyorum. Ayda 3-4 gün iş bulunca inşaatlara çalışmaya gidiyorum. 9 yaşındaki çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Ömer 16 kilogram ağırlığında. Kilosu da çok düşük."

[Fotoğraf: DHA]

Hastalıkla mücadele eden Ömer Faruk Harman ise, ''Ben iyileşip okula gitmek istiyorum, oyun oynamak istiyorum” derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHA