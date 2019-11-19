Eğitime ara verilen bir hafta boyunca İstanbul'daki öğrenciler ve veliler ahşap, müzik, yaşam becerileri, drama, oyun ve dans, zeka oyunları atölyelerinde düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulunda başlayan etkinliklere öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. El beceri atölyeleri, müzik ve dans beceri atölyelerindeki etkinliklere katılan öğrenciler ve aileleri, eğlenceli vakit geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliklere çocuğuyla katılan Yeşim Yıldız, uygulamanın hem kendisi hem de çocuğu açısından oldukça faydalı olduğunu söyleyerek, "Bu ara tatil hem bir mola hem de çocuğumun sosyalleşmesi açısından çok güzel oldu. Çocuğum eğitimine ara vermeden hem dinlenmiş hem de becerilerini artırmış oluyor" dedi.

"2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda hazırlanan etkinlik programında 16 başlık yer alıyor.

"Gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü."

[Fotoğraf: AA]

Öğretmenlerin gelişimine yönelik program ve gezilerin de düzenleneceği bir haftalık ara tatil boyunca il genelinde yaklaşık 700 etkinlik yapılacak.

Kaynak: AA