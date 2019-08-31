Av yasağının sona ermesini bekleyen balıkçılar, bu gece tekneleriyle denize açılacak.

Akdeniz’de avcılık yapan balıkçılar için ise av sezonu 16 Eylül 2019’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde İstanbul Poyrazköy’de “2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış” programı yapılarak ‘Vira Bismillah’ denilecek.

Açılış programında denize çeşitli türlerden balıklar da bırakılacak.

"Denetimler artarak devam edecek"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla avcılıkta; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili kimi yasak ve sınırlamalar ile balıkçılara yükümlülükler getirebiliyor. Bu düzenlemelere uygun avlanılması için geçmişte olduğu gibi tüm imkanlar seferber edilerek, yeni sezonda da denetimler artarak devam edecek. Bununla birlikte, balıkçılık sektörüne sağlanan destekler yeni dönemde de devam edecek.

Av sezonuyla denize açılacak balıkçıların özellikle hamsi avından beklentileri yüksek.

Kaynak: TRT Haber, AA