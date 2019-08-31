Kaza saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde seyir halinde olan Süleyman Ceylan idaresindeki 61 FN 187 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada araç sürücüsü Süleyman Ceylan ile içeride bulunan Handan Ceylan, Şaduman Ceylan, Ahmet Ceylan, Kerem Ceylan ve Zeynep Ceylan yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yan yatan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA