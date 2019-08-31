Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışa dikkat!
Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara ve Kuzey Ege'ye rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelerde hava sıcaklıkları
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bursa °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul °C, 28°C
Parçalı bulutlu
Kırklareli °C, 30°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Muğla °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Hatay °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Isparta °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Sivas °C, 30°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya °C, 31°C
Parçalı bulutlu
Samsun °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Tokat °C, 28°C
Parçalı bulutlu
Trabzon °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum °C, 25°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya °C, 32°C
Parçalı bulutlu
Van °C, 23°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Mardin °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
1 Eylül 2019 hava durumu haritası
Kaynak: TRT Haber