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Türkiye
AA 09.09.2024 00:43

Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu.

Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu
[Fotograf: AA]

S.A., arkadaşları M.E.S. ve İ.A. ile Hırka Mahallesi sınırlarındaki Yamula Baraj Gölü'ne balık tutmak için gitti.

Kıyıya yaklaşık 50 metre uzaklıktaki adacığa sığ taşlık bölümü kullanarak geçen 3 arkadaş, havanın kararmasıyla tekrar kıyıya dönmek için hareket etti.

Bu sırada dengesini kaybeden S.A, suya düşerek gözden kayboldu. S.A'nın göle düştüğünü gören M.E.S. ile İ.A, arkadaşlarının ardından suya girdi.

Arkadaşını kurtarmaya çalışan M.E.S, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık, UMKE, İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler 3 saatlik aramanın ardından S.A'nın cansız bedenine ulaştı. Bataklığa saplanan M.E.S'nin ise sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.

S.A'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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