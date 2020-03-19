Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakım yurtlarındaki çocuklara sağlık kotrolü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:37
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