Koronavirüs ile beraber dezenfektan ve kolonya ihtiyacı da artış gösterdi. Bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (BDDK) benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına erteledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının takibiyle etil alkol kozmetik sanayicilerinin kullanımına sunulmaya başladı. Böylece, kolonya ve dezenfektana yönelik hızlı talep artışının yerli üretim etil alkolle karşılanması sağlanacak.

Türkiye'de 13 firmaya ait 13 tesiste etil alkol üretimi gerçekleştiriliyor. Yıllık toplam üretim kapasitesi ise 188 milyon 811 bin litreyi buluyor.