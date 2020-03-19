Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yapıldı

Başkentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Altındağ ve Mamak belediyeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı belirtildi.

Belediye Başkanı Asım Balcı, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Mamak Belediyesi de kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Açıklamada ekiplerin, kaldırımları da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması için çalışma yaptığı aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]