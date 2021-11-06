Tarım ve Orman Bakanlığının anketi, Türkiye'nin su tüketim alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken sonuçları ortaya koydu.

Ankete 26 ilde 1200 kişi yanıt verdi.

Her 100 kişiden 24'ü ortalamanın üstünde su tüketiyor

Katılımcıların yüzde 89'u gelecekte susuzluk yaşanabileceğini düşünüyor, ancak tasarruf konusunda hassasiyet göstermiyor.

Ankete katılanların yüzde 52'sini oluşturan eğitimli ve çalışan kesim de, tasarruf konusunda çok dikkatli olmadığını kabul ediyor.

Çalışmaya göre, 100 haneden 24'ü ortalamanın üzerinde su tüketiyor.

Türkiye su zengini mi?

Çalışma önemli bir yanılgıyı da ortaya koyuyor.

Türkiye genelini oluşturacak şekilde yapılan araştırma 1200 kişi ile yapıldı. Ankete katılanların yüzde 40'ı Türkiye'nin su zengini olduğu kanaatinde. Ancak gerçekte durum hiç de öyle değil.

Katılımcıların büyük çoğunluğu susuzluk yaşanacağını düşünse de bu su tasarrufuna yansımıyor.

"20 yıl sonra Türkiye su sıkıntısı yaşayabilir"

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, "Kişi başı su miktarı 1340 metreküp bugün. 2040 yılı önümüzde yaklaşık 20 yıl sonra bunun nüfusumuzun 100 milyona çıktığını hesap ettiğimizde 1116 metreküpe iniyor.1000 metreküpün altı 500 ile 1000 metreküp arası su kıtlığı yaşayan ülkeler kategorisini oluşturuyor" dedi.

Araştırma 40-44 yaş aralığındaki kişilerin su tasarrufu konusunda en dikkatli grup olduğunu da ortaya koydu.

Haber: Şahin Karamanlı