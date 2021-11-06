Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İtfaiye ekipleri, Türk bayrağını yerde bırakmadı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı. Binaya giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken yerde bırakılan Türk bayrağını kaldırarak itfaiye aracına götürdü.
Cedit Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan metruk binada, henüz bilinmeyen sebeple metruk bir binada yangın çıktı.
Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Soğutma işleminin ardından sonra çevre kontrolü yapan ekipler, yerde gördükleri Türk bayrağını araca götürdü.
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