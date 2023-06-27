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Türkiye
AA 27.06.2023 19:38

Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi ve Hazreti Süleyman Camii'ni gezdi.

Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Öğlen namazını burada kılan Yerlikaya, Dört Ayaklı Minare'ye kadar yürüdü, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, Yenişehir ilçesinde yer alan Kara ve Hava Şehitliği ziyaretinin ardından AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yapılan konteyner kentte kalan depremzedelerle görüştü.

Yerlikaya, depremzedelerle çay içerek, taleplerini dinledi.

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Diyarbakır Ali Yerlikaya
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