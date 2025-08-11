Bakan Yerlikaya: Acil harcamalar için 20 milyon lira kaynak aktardık

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremle ilgili Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yerlikaya açıklmasında her depremden hemen sonra süratle jandarma, emniyet, AFAD ekiplerinin, ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde, yerleşim yerlerinde tarama yaptığını belirterek, "Bir yandan da kulağımız 112'den vatandaşlarımızın yapacağı ihbarlardaydı. Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız arama kurtarma ekiplerimizce AFAD koordinasyonunda oradan kurtarıldı ama maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

Deprem olur olmaz devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla süratle Sındırgı'ya geldiğini belirten Yerlikaya , bu sabah erken saatlerde AFAD koordinasyonunda hasar tespit, enkaz kaldırma ve beslenmeyle ilgili çalışma gruplarının işbaşı yaptığını ifade etti.

Yerlikaya, hasar tespit çalışmaları için 7 merkez mahalleye 16 ekip, 63 kırsal mahalleye ise 34 ekip olmak üzere toplam 50 ekibin kurulduğu bilgisini verdi.

Yerlikaya ayrıca zarar tespitiyle ilgili defterdarlıklarının koordinasyonunda 30 ekibin hemen işbaşı yaptığını, bu ekiplerin hem merkez hem kırsal mahallelerde çalışma yapacağını ve çalışmların nihayetlendiğinde paylaşılacağını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına 1100 personel katıldı

Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına 1100 arama kurtarma personeli, 11 arama köpeği ve 214 aracın geldiğini belirterek, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Milli Savunma Bakanlığı, tüm belediyeler, bakanlıkların görev alanlarıyla ilgili birimler, Kızılay, Orman Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Biraz sonra merkezde yıkılan enkazın bulunduğu yere gideceklerini belirten Yerlikaya, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Sındırgı'daki savcı arkadaşlarımız görevlerini yapıyor çalışıyorlar, oradan numuneler alındıktan sonra yani adli süreçle ilgili gereken her şey ivedilikle tamamlanır tamamlanmaz biz de oradaki enkazların kaldırılmasına başlayacağız" dedi.

"Acil harcamalar için 20 milyon lira ödenek aktarıldı"

Bölgede hasra tespit çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yerlikaya, acil harcamalarla ilgili AFAD'dan 20 milyon lira ödenek aktardıklarını belirtti.

Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremle ilgili, Alacaatlı köyünde 7'si metruk 9 binanın, Gölcük köyünde ise 4'ü metruk 6 binanın yıkıldığını söyledi.

Kütahya'da AFAD'ın depolarında stok olan konteynırların da yola çıktığını ve konteyner kurulumuna en kısa zamanda başlanacağını aktaran Yerlikaya, kalıcı konutlar oluncaya kadar konteynerlerin faaliyette olacağını söyledi.

Yerlikaya, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AFAD'ın, Valiliğin ve ilgili tüm bakanlıkların çalışmaları yakından takip ettiğini ve asrın felaketinde yaşanan birlik ve dayanışmanın buradaki depremde de gösterildiğini, gösterilmeye de devam edeceğini ifade etti.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine ve kaymakamlığa 66 tane evin, binanın hasar gördüğüne yönelik ihbar geldiğini anlatan Yerlikaya, ilk etapta gelen ihbarlara gittiklerini belirterek, vatandaşlardan da evlerinde ya da binalarında herhangi bir çatlak, döküntü varsa 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

Yerlikaya, ilçedeki, köydeki, kırsaldaki tüm mahallelerin titizlikle inceleneceğini ve hasar tespitleri tamamlandıktan sonra gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.