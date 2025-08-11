Yeni haftada hava nasıl olacak?

Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının çarşamba gübü kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün yurdun doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege'de yağışın kuvvetli olması öngörülüyor.

Salı Trabzon, Rize, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Diğer bölgelerde hava açık olacak.

Çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yerel yağış bekleniyor.

Sıcaklık, yeni haftada güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak.

3 büyükşehirde yağış beklenmiyor

Sıcaklıklar güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklenirken, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık İzmir'de 42, Ankara'da 34, İstanbul'da 32 derece ölçülecek.