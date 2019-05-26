Türkiye
Bakan Selçuk'tan TRT personelinin kardeşine doğum günü sürprizi
26 Mayıs 2019 Pazar 18:17 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 18:51
TRT Haber canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayın sonrası, bir personelin Ağrı'da bulunan kardeşinin doğum gününü video ile kutladı.
TRT Haber canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayın sonrası çalışan personelin isteğini kırmadı.
Bakan Selçuk, TRT Haber personelinin Ağrı Patnos’ta görev yapan kardeşi Rukiye öğretmenin doğum gününü çekilen video ile kutladı.
Doğum günü mesajı üzerinden Patnos’ta görev yapan tüm öğretmenlere selam gönderdi.
Kaynak: TRT Haber
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