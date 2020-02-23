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Bakan Selçuk'tan depremle ilgili açıklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.
Bakan Selçuk, depremden etkilenen okullarla ilgili, "Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.
Etiketler: son dakika iran'da deprem iran depremSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:22
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