Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.

Bakan Selçuk, depremden etkilenen okullarla ilgili, "Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.