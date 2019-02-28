Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlarda, dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz." dedi.

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