Türkiye
Bakan Pakdemirli: Yakında market ve pazarlar tanzim satış fiyatına yaklaşacak
28 Şubat 2019 Perşembe 12:19 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yakın zamanda marketlerin ve pazarların tanzim satış fiyatına yaklaşacağına emin olduklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlarda, dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz." dedi.
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