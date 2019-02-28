Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine kent girişinde önlem aldı.

Birinin öncülük yaptığı belirlenen iki aracı da durdurdu. Arkadaki araçta yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş 23 paket uyuşturucu bulundu. 3,5 kilogramlık paketlerde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Eskortluk yapan araçtaki kişinin daha önce FETÖ bağlantısı nedeniyle jandarmadan ihraç edilen bir astsubay olduğu belirlendi.

Uyuşturucu bulunan araçtaki zanlı tutuklanırken, öncülük yaptığı bildirilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber