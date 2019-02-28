İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi İncirli istikametinde ilerleyen bir trafik magandası, ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf etti.

Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırdı. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak, ambulansın ilerlemesine engel oldu.

Maganda sürücü, bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam etti.

Arkasında bulunan bir araba ise, sürücünün tehlikeli hareketlerini kaydetti.

Kaynak: DHA