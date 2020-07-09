Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı.

Bu video bugün Gümüşhane Dipsiz Göl'de çekildi...



Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu.



Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında. pic.twitter.com/JlpnTKWRym — Murat KURUM (@murat_kurum) July 9, 2020

Bilim insanları ve uzman ekiplerle gölde yaptıkları rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl'ün tekrar yeşilin içinde hayat bulduğunu belirten Kurum, "Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında." ifadesini kullandı.