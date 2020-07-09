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Bakan Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı.
Bu video bugün Gümüşhane Dipsiz Göl'de çekildi...— Murat KURUM (@murat_kurum) July 9, 2020
Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu.
Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında. pic.twitter.com/JlpnTKWRym
Bilim insanları ve uzman ekiplerle gölde yaptıkları rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl'ün tekrar yeşilin içinde hayat bulduğunu belirten Kurum, "Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında." ifadesini kullandı.
Etiketler: murat kurum Gümüşhane dipsiz gölSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 22:43
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