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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular Kerem Kamal, Erkan Ergen ve Muhittin Sarıçiçek'i kutladı.

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Bakan Kasapoğlundan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mindere çıkan milli sporcularımızın başarıları bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal ile bronz madalya kazanan Erkan Ergen ve Muhittin Sarıçiçek'i gönülden kutluyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri, kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcularımıza da madalya yolunda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
 

Etiketler: mehmet muharem kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
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