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Antalya'da orman yangını

Antalya Kemer'de orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale ediliyor.

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Antalyada orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Kemer'e bağlık Göynük ile Beldibi mahalleleri arasındaki D-400 karayoluna yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesine ait çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.

Dağlık alan nedeniyle araçların yangına müdahalesinde sıkıntı yaşanırken, karayolundan bölgeye hortumlar çekildiği, yüksek gerilim hattındaki elektriğin tedbir amacıyla kesildiği öğrenildi.

Bölgeye zehirlenmelere karşı çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: AA

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