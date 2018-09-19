  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.275
    EURO 7.334
  • BIST 96603.75
    ALTIN 242.862
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Karadenizli balıkçıların ağları istavritle doldu

Karadenizli balıkçıların ağları istavritle doldu

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karadenizli balıkçıların ağları istavritle doldu

Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına, son iki günde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından bol miktarda istavrit takıldı.

Kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, önümüzdeki günlerde istavrit bereketinin devam edeceğini belirtti.

Denizde yaşanan balık bolluğu tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı.

Fiyatların günden güne ucuzladığı tezgahlarda istavrit 20'den 10 liraya, çinekop 60'tan 50 liraya, palamutun tanesi 15'ten 10 liraya, hamsinin kilosu 15 liradan 7,5 liraya, mezgit ise 25 liraya kadar düştü.

Kaynak: AA
 

Etiketler: balık, batı karadeniz bölgesi, balıkçılar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER