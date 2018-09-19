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Hatay'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Hatay Antakya'da düzenlenen operasyonda Suriye'de faaliyet gösteren radikal örgütlerle irtibatlı olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Hatayda terör operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen H.A'nın beraberinde kimliği belirlenemeyen bir kişiyle kente geldiği ihbarını aldı.

Emniyet istihbarat, özel harekat ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri Antakya Merkez Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 2 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenleyerek H.A ile beraberindeki A.B'yi yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada iki tabanca, 6 dolu şarjör ile 2 bıçak ele geçirildi.

Türk vatandaşı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak:  AA
 

Etiketler: hatay, İskenderun, Antakya, terör operasyonu
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