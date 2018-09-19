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FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe sorumlusu’ yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Marmara bölge muhasebe sorumlusu" olduğu belirtilen Orhan S. ve eşi Fatma S. gözaltına alındı.

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FETÖnün sözde bölge muhasebe sorumlusu yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan yakalama kararı bulunan "Sami" kod adlı Orhan S'nin Güngören'de saklandığını belirledi.

Soruşturma kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'deki bir AVM'nin önündeki tramvay durağında Orhan S. ve eşi Fatma S'yi gözaltına aldı.

Aramada, şüpheli çiftin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Orhan S'nin, örgütün sözde Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'in muhasebe sorumlusu olduğu, sonra Anadolu büyükşehir muhasebeciliği yaptığı, daha sonra tüm Anadolu Yakası ile Düzce, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli muhasebeciliği görevini üstlendiği, bu yıl da Marmara bölgesinden sorumlu muhasebe sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

Şüpheli Fatma S'nin de örgütün kadın yapılanmasında yönetici olarak arandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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