Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, asker selamı verdi.

[Fotoğraf: AA ]

Milli sporcular eşlik etti

Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanındaki anıtı milli sporcular Şahika Ercümen, Serap Özçelik Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Süleyman Atlı, Atakan Yüksel, Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir, Beytullah Eroğlu, Ayşegül Pehlivanlar, Yasmani Copello Escobar, Tuğba Güvenç ve Salih Korkmaz'la ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

"Çok anlamlı, heyecanlı bir gün"

Anıtın önünde sporcularla asker selamı veren Kasapoğlu, şehitler için dua etti.

Bakan Kasapoğlu, çok güzel bir İstanbul sabahında maratona katıldıklarını söyleyerek, "Sporcularımızla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm toplumumuzla kıtaları birbirine bağlayacağız. Çok anlamlı, heyecanlı bir gün. Uzun vadeli spor stratejimiz gereği, çok güzel bir spor altyapımızla geleceğe yürüyoruz. Son günlerde bizleri mutlu eden sporcularımızla da bugün bir arada olmaktan ayrıca heyecan duyuyorum. Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle ülkemizin, bu şanlı toprakların huzuru için çalışan, mücadele eden kahraman askerlerimizi de buradan saygıyla minnetle selamlıyoruz ve onlara başarı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA