Türkiye
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı08 Ekim 2019 Salı 04:22 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 04:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Çukurca'da meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Kotanoğlu için yayımladığı başsağlığı mesajına yer verildi.
Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA