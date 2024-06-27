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Türkiye
AA 27.06.2024 21:04

Bahçelievler'de kısmen çöken binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi

Bahçelievler'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın kontrollü yıkımı tamamlanırken, arkasındaki iki yapı tedbiren boşaltıldı.

Bahçelievler'de kısmen çöken binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme yaşanmasının ardından bina iş makineleriyle yıkılırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri çevredeki binalarda inceleme yaptı.

Yadigar Sokak'taki binanın arkasındaki Kale Sokak'ta yer alan iki yapının çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi.

Belediye ekipleri megafonla duyuru yaparak, binanın tedbiren boşaltılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların değerli eşyasını almalarına kontrollü şekilde izin verildi.

Bahçelievler'de kısmen çöken binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi

Dairelerin kapısına işaretleme yaparak karot örnekleri alan ekipler, binaların ana kapısını mühürledi.

Tahliye edilen bina sakinleri, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.

Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak'taki 16 numaralı 7 katlı yapının 1 katının, 12 numaralı yapının ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.

Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü
Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü

Kısmen çöken bina kontrollü olarak yıkılmıştı

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler dışarıya çıkarken, kısa bir süre sonra binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ve yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.

Bahçelievler'de kısmen çöken binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesince otellere yerleştirilirken, yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980'de 4 katlı olarak ruhsat aldığı, binaya 1994'te kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.

Ekipler iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirmiş, ardından enkaz kaldırma çalışması yapılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı binadaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatmıştı

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