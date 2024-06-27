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Türkiye
AA 27.06.2024 19:17

Terör örgütü PKK ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor

Bölücü terör örgütü PKK mensupları, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor. Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe verdi.

Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar neticesinde kaçma imkanı bulamayan PKK'lı teröristler, ormanları yakmaya başladı.

Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye çalıştı.

"Terör örgütü PKK'dan alçak plan"

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK'dan alçak plan: Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar" başlığıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskun mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı' şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor."

Teröristlerin aynı zamanda girdikleri köylerde de etrafa ateş açarak sivillerin can ve mallarını tehlikeye attığı aktarılan açıklamada, "Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek. Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak" denildi.

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